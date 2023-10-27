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Угорщина і Сербія підтримують військову машину Путіна, - прем'єр Болгарії

П'ятниця 27 жовтня 2023 20:28
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Угорщина і Сербія підтримують військову машину Путіна, - прем'єр Болгарії Фото: прем'єр-міністр Ніколай Денков (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Угорщина і Сербія допомагають живити військову машину Кремля і не намагаються знайти альтернативні джерела енергії в умовах загострення суперечки з приводу податка на імпорт газу.

Про це заявив прем'єр-міністр Болгарії Ніколай Денков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Він дав зрозуміти, що його уряд не планує відмовлятися від податку на російський газ, який йде транзитом через Болгарію.

Денков заявив, що намір полягає в тому, щоб позбавити контрольованого державою експортера ПАТ "Газпром" прибутків, які використовуються для фінансування війни проти України.

Угорщина назвала цей крок "ворожим актом", а Сербія заявила, що податок нібито загрожує зупинити життєво важливі поставки палива в регіон.

"Було достатньо часу, щоб знайти альтернативи, щоб побачити, що ці прибутки живлять військову машину Путіна", - сказав Денков.

Російський газ у Європі

Раніше Болгарія ввела податок на російський природний газ, який транзитом проходить через її територію до Євросоюзу.

Пізніше стало відомо, що російський "Газпром" постачатиме додаткові обсяги газу в Угорщину протягом майбутньої зими.

У Литві з листопада почне діяти заборона імпорту російського скрапленого природного газу (СПГ).

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