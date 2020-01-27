В зону евро войдет беднейшая страна ЕС

Фото: Кристалина Георгиева (wikipedia.org)

Болгария присоединится к зоне евро через три года

Планы Болгарии присоединиться к зоне евро в 2023 году вполне реалистичны. Об этом заявила глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева, сообщает агентство Reuters.

Георгиева, которая родом из Болгарии, сказала, что вступление в еврозону будет выгодно для страны и обеспечит большую денежную безопасность и защитит ее от глобальной неопределенности.

Как отметила глава МВФ, планы по вступлению Болгарии в еврозону будут выполнены, однако отметила, что это произойдет не в один момент.

Георгиева сказала, что президент Европейского центрального банка Кристина Лагард "очень позитивно" воспринимает стремление Болгарии к вступлению в еврозону.

Болгария, валюта которой уже привязана к евро, соответствует номинальным критериям для принятия единой валюты со здоровьем в области государственных финансов и низким уровнем долга, однако является одной из самых бедных стран-членов ЕС.

Комплексная оценка, проведенная ЕЦБ в прошлом году у шести болгарских финучреждениях, выявила нехватку капитала в двух местных банках, но оба заявили о планах по увеличению их капитала.

"Болгария в целом выглядит очень хорошо. Есть два банка, у которых были некоторые проблемы, но они работают над ними, и я не вижу никаких проблем", - сказала Георгиева.

Напомним, в настоящее время зона евро объединяет 19 из 28 стран Евросоюза, официальной валютой которых является евро.

Отметим, Болгария является беднейшей страной ЕС. Фактическое индивидуальное потребление (Actual Individual Consumption, AIC), которое является показателем материального благосостояния домохозяйств, в 2018 году в Болгарии было на уровне 57% от среднего по ЕС.