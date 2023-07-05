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Болгарія підтримала вступ України в НАТО

Фото: в Болгарії підтримали членство України в НАТО, але після війни (flickr com)
Автор: Максим Шушко

Комітет з питань зовнішньої політики парламенту Болгарії схвалив проект декларації про підтримку вступу України до НАТО після завершення війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BNT.

У декларації йдеться, що найпрямішим шляхом до відновлення миру в Україні, Чорноморському регіоні та Європі є негайний вихід Російської Федерації за міжнародно визнані кордони всіх суверенних держав.

"Це знак для України, що одного дня, коли, як ми сподіваємося, запанує мир, Україна зможе розраховувати на підтримку Болгарії у своєму прагненні приєднатися до НАТО та разом гарантувати нашу безпеку", - сказав співавтор декларації Христо Іванов.

Окрім підтримки членства України в НАТО, у документі також міститься заклик до Болгарії продовжувати надавати військово-технічну допомогу та підтримується українська формула миру.

Візит Зеленського в Болгарію

У вівторок, 4 липня, у болгарських ЗМІ з'явилась інформація про те, що президент України Володимир Зеленський може здійснити візит до Болгарії на запрошення нового уряду країни. Ймовірно, це відбудеться у четвер, 6 липня.

Вступ України в НАТО

11-12 липня у Вільнюсі відбудеться саміт Північноатлантичного альянсу. На ньому Україна хоче отримати від НАТО сигнал, зокрема чіткий графік вступу. Генсек Єнс Столтенберг заявив, що на Вільнюському саміті союзники ухвалять рішення про зближення України з НАТО.

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