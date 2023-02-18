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Болгарія не перейде на євро з 2024 року: названо причину

Фото: Болгарія не перейде на євро з 1 січня 2024 року (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Болгарія не перейде на євро з 1 січня 2024 року, як планувалося раніше, через неприйняття обов'язкових законодавчих актів.

Про це заявила міністр фінансів Болгарії Росиця Велкова, повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Радіо Свобода ".

"Дата 1 січня 2024 року більше не актуальна. Нова запланована дата – 1 січня 2025 року", - заявила міністр фінансів під час прес-конференції.

Причина перенесення полягає в тому, що парламент не зміг ухвалити необхідні законодавчі зміни, зокрема у сфері боротьби з відмиванням грошей. Також Болгарія не відповідає критерію рівня інфляції серед країн Єврозони.

"Наші європейські партнери вважають, що Болгарія запізнилася із ухваленням законодавства", - додала Велкова.

У січні Велкова попереджала парламентаріїв, що ухвалені законодавчі зміни можуть затримати перехід Болгарії на євро. Попри її попередження ці заходи так і не дійшли до голосування.

Раніше ми писали, що поліція Болгарії виявила кинутий вантажний автомобіль із мігрантами. У його кузові було знайдено тіла 18 осіб, включаючи дитину.

Також повідомлялося, що уряд Болгарії ухвалив рішення про відправлення військовослужбовців до країн ЄС для навчання українських військових у рамках тренувальної місії з військової допомоги Україні.

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