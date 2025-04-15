Болгарія передумала продавати Україні атомні реактори для ХАЕС: в чому причина

Болгарія не продаватиме Україні два російські атомні реактори з болгарської АЕС "Белене", які планували встановити для роботи Хмельницької АЕС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву віцепрем'єра Болгарії Атанаса Зафірова, яку цитує Novinite.
Зафіров заявив, що відмова продавати Україні реактори - це колективне рішення правлячої коаліції, яка вважає це обладнання критично важливим для енергетичної безпеки та економічної незалежності Болгарії.
Віцепрем'єр наголосив на стратегічному характері рішення, особливо з огляду на зростання світових цін на енергоносії та триваючу нестабільність у секторі.
На його думку, саме ядерна енергетика є надійним, економічно ефективним і передбачуваним джерелом енергії.
"Болгарія має як інфраструктуру, так і експертизу для розвитку цього сектору національними силами, а продаж реакторів був би серйозною помилкою", - зазначив віцепрем'єр.
Незважаючи на підтримку з боку урядової коаліції, остаточне рішення ще має затвердити парламент. Однак Зафіров запевнив, що готовий підтримати відповідне рішення під час голосування у Народних зборах.
Україна та Болгарія розпочали переговори щодо продажу двох російських реакторів типу ВВЕР-1000, спочатку призначених для недобудованої АЕС "Белене", у 2023 році.
У лютому Верховна Рада підтримала закупівлю реакторних установок у Болгарії для добудови енергоблоків №3 та №4 Хмельницької АЕС. Угоду також схвалив парламент Болгарії - її вартість перевищувала $600 мільйонів.
Пізніше українські депутати підтвердили, що модернізація, включаючи встановлення двох блоків, може коштувати до 1 мільярда доларів.
Два нові атомні енергоблоки на Хмельницькій АЕС дозволили б збільшити виробництво електроенергії на 226 млн кВт*год на рік.
Енергоблоки вирішили збудувати за рахунок коштів "Енергоатому" із залученням кредитних можливостей. Гроші з держбюджету використовувати не планували.
Будівництво на Хмельницькій АЕС необхідно, щоб компенсувати втрату потужностей через окупацію Запорізької АЕС росіянами.
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