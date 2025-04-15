Болгарія передумала продавати Україні атомні реактори для ХАЕС: в чому причина

Зафіров заявив, що відмова продавати Україні реактори - це колективне рішення правлячої коаліції, яка вважає це обладнання критично важливим для енергетичної безпеки та економічної незалежності Болгарії.

Віцепрем'єр наголосив на стратегічному характері рішення, особливо з огляду на зростання світових цін на енергоносії та триваючу нестабільність у секторі.

На його думку, саме ядерна енергетика є надійним, економічно ефективним і передбачуваним джерелом енергії.

"Болгарія має як інфраструктуру, так і експертизу для розвитку цього сектору національними силами, а продаж реакторів був би серйозною помилкою", - зазначив віцепрем'єр.

Незважаючи на підтримку з боку урядової коаліції, остаточне рішення ще має затвердити парламент. Однак Зафіров запевнив, що готовий підтримати відповідне рішення під час голосування у Народних зборах.

Переговори щодо продажу реакторів

Україна та Болгарія розпочали переговори щодо продажу двох російських реакторів типу ВВЕР-1000, спочатку призначених для недобудованої АЕС "Белене", у 2023 році.

У лютому Верховна Рада підтримала закупівлю реакторних установок у Болгарії для добудови енергоблоків №3 та №4 Хмельницької АЕС. Угоду також схвалив парламент Болгарії - її вартість перевищувала $600 мільйонів.

Пізніше українські депутати підтвердили, що модернізація, включаючи встановлення двох блоків, може коштувати до 1 мільярда доларів.