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Болгария ответила на требования России по НАТО: страна давно сделала выбор

Автор: Сергей Новиков

Болгария не приемлет новые требования России по так называемых "гарантиям безопасности", которые предполагают вывод войск НАТО с территории страны. Болгарский премьер Кирил Петков заявил, что его страна давно сделала выбор.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Болгария - суверенная страна, которая давно сделала свой выбор, став членом НАТО. Таким образом, мы сами решаем, как организовать оборону нашей страны в координации с нашими партнерами", - отметил Петков.

По его словам, Североатлантический договор не предусматривает наличие таких стран-участниц, в отношении которых коллективная оборона может применяться выборочно или в ограниченной степени.

Отметим, Болгария, которая была одним из ближайших союзников Москвы в эпоху холодной войны, вступила в НАТО в 2004 году.

Напомним, ранее МИД России заявил, что требования по "гарантиям безопасности" помимо невступления Украины и Грузии в НАТО подразумевают вывод войск из Болгарии и Румынии.

Министерство иностранных дел Румынии уже отвергло как "неуместные и безосновательные" заявления российского МИД относительно военного присутствия НАТО в стране.

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