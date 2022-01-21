Болгария ответила на требования России по НАТО: страна давно сделала выбор

Болгария не приемлет новые требования России по так называемых "гарантиям безопасности", которые предполагают вывод войск НАТО с территории страны. Болгарский премьер Кирил Петков заявил, что его страна давно сделала выбор.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Болгария - суверенная страна, которая давно сделала свой выбор, став членом НАТО. Таким образом, мы сами решаем, как организовать оборону нашей страны в координации с нашими партнерами", - отметил Петков.

По его словам, Североатлантический договор не предусматривает наличие таких стран-участниц, в отношении которых коллективная оборона может применяться выборочно или в ограниченной степени.

Отметим, Болгария, которая была одним из ближайших союзников Москвы в эпоху холодной войны, вступила в НАТО в 2004 году.