Болгарія отримає сім тральщиків для очищення Чорного моря від мін

Навіщо Болгарії нові кораблі

Разом із Румунією та Туреччиною Болгарія ще в липні, на саміті НАТО, домовилася розширити спільну оперативну групу з очищення Чорного моря від плавучих мін, додавши до її завдань захист критичної інфраструктури.

Ці три країни НАТО, які мають вихід до Чорного моря поряд із Грузією, Росією та Україною, створили групу з розмінування ще у 2024 році - у відповідь на загрозу плавучих мін після повномасштабного вторгнення Росії в Україну 2022 року.

Як розподілять кораблі

За угодою з Нідерландами, яку у середу схвалив болгарський парламент, Болгарія отримає три кораблі, оснащені для пошуку та знищення мін і подібних об'єктів. Ще один окремий договір передачі між Бельгією, Нідерландами та Болгарією стосується ще чотирьох суден.

Нідерланди зобов'язалися відновити технічні можливості й підвищити оперативну готовність трьох кораблів перед передачею права власності, а Болгарія покриє витрати на ремонт і відновлення всіх семи суден до стандартів бойової готовності НАТО.

Що каже міністр оборони Болгарії

"Ці тральщики особливо потрібні. У нас уже є три такі самі, і з цими сімома ми доповнимо й ще більше посилимо наші спроможності", - заявив міністр оборони Болгарії Дімітар Стоянов перед тим, як депутати схвалили угоду.

За його словами, Болгарія входить до групи протимінних заходів разом із колегами з Туреччини та Румунії, і робота з очищення морських районів трьох країн триває в чудовій координації.

Що ще передбачає угода

Меморандум про взаєморозуміння щодо купівлі кораблів також охоплює навчання екіпажів, постачання запчастин і додаткового обладнання.