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Болгария получит семь тральщиков для очистки Черного моря от мин

04:59 28.08.2026 Пт
2 мин
Три страны НАТО совместно очищают Черное море от плавучих мин еще с 2024 года
aimg Екатерина Коваль
Фото: Болгария получит семь кораблей-минных тральщиков от Бельгии и Нидерландов (Getty Images)

Болгария одобрила покупку семи кораблей для поиска и обезвреживания мин в Бельгии и Нидерландах. Это должно усилить способность НАТО очищать судоходные пути в Черном море от морских мин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Зачем Болгарии новые корабли

Вместе с Румынией и Турцией Болгария еще в июле, на саммите НАТО, договорилась расширить совместную оперативную группу по очистке Черного моря от плавучих мин, добавив к ее задачам защиту критической инфраструктуры.

Эти три страны НАТО, имеющие выход к Черному морю рядом с Грузией, Россией и Украиной, создали группу по разминированию еще в 2024 году - в ответ на угрозу плавучих мин после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

Как распределят корабли

По соглашению с Нидерландами, которое в среду одобрил болгарский парламент, Болгария получит три корабля, оснащенных для поиска и уничтожения мин и подобных объектов. Еще один отдельный договор передачи между Бельгией, Нидерландами и Болгарией касается еще четырех судов.

Нидерланды обязались восстановить технические возможности и повысить оперативную готовность трех кораблей перед передачей права собственности, а Болгария возместит затраты на ремонт и восстановление всех семи судов до стандартов боевой готовности НАТО.

Что говорит министр обороны Болгарии

"Эти тральщики особенно нужны. У нас уже есть три таких же, и с этими семью мы дополним и еще больше усилим наши способности", - заявил министр обороны Болгарии Димитар Стоянов перед тем, как депутаты одобрили соглашение.

По его словам, Болгария входит в группу противоминных мер вместе с коллегами из Турции и Румынии, и работа по очистке морских районов трех стран продолжается в отличной координации.

Что еще предполагает сделка

Меморандум о взаимопонимании по поводу покупки кораблей также охватывает обучение экипажей, поставку запчастей и дополнительного оборудования.

О расширении сделки по разминированию Черного моря РБК-Украина уже писало ранее. Еще летом прошлого года три страны НАТО заявили о намерении увеличить присутствие в море - министр обороны Румынии тогда анонсировал расширение совместной оперативной группы Румынии, Болгарии и Турции по разминированию.

Ранее Украина также предлагала Болгарии присоединиться к этой инициативе, главная цель которой - обеспечить беспрепятственное судоходство в регионе. За первые дни работы операции по разминированию уже уничтожили шесть мин .

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