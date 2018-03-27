Болгария отозвала своего посла в России для консультаций

Распоряжение отозвать посла дал премьер-министр Болгарии Бойко Борисов

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов дал распоряжение отозвать посла страны из Российской Федерации (РФ) для проведения консультаций. Об этом указано в сообщении на сайте правительства Болгарии.

Сообщается, что глава правительства провел телефонный разговор с послом Болгарии в России Бойко Коцевым.

"Премьер-министр Бойко Борисов провел телефонный разговор с Чрезвычайным и Полномочным послом Болгарии в Российской Федерации Бойко Коцевым. Они обсудили сценарий и его реакцию в России, Европейском союзе и международном сообществе", - указано в сообщении.

По итогам беседы премьер принял решение отозвать посла в Софию для проведения консультаций.

Напомним, в связи с делом Сергея Скрипаля (бывшего шпиона, которого отравили в Британии) уже 24 страны заявили о намерении выслать 139 российских дипломатов.

Во вторник, 27 марта, решение о высылке российского дипломата приняла Ирландия.