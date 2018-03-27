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Интервью

Болгария отозвала своего посла в России для консультаций

НовостиПолитика    27.03.2018 - 17:22
Фото: Бойко Коцев (facebook.com-ilnur.baymukhametov)
Фото: Бойко Коцев (facebook.com-ilnur.baymukhametov)

Распоряжение отозвать посла дал премьер-министр Болгарии Бойко Борисов

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов дал распоряжение отозвать посла страны из Российской Федерации (РФ) для проведения консультаций. Об этом указано в сообщении на сайте правительства Болгарии.

Сообщается, что глава правительства провел телефонный разговор с послом Болгарии в России Бойко Коцевым.

"Премьер-министр Бойко Борисов провел телефонный разговор с Чрезвычайным и Полномочным послом Болгарии в Российской Федерации Бойко Коцевым. Они обсудили сценарий и его реакцию в России, Европейском союзе и международном сообществе", - указано в сообщении.

По итогам беседы премьер принял решение отозвать посла в Софию для проведения консультаций.

Напомним, в связи с делом Сергея Скрипаля (бывшего шпиона, которого отравили в Британии) уже 24 страны заявили о намерении выслать 139 российских дипломатов.

Во вторник, 27 марта, решение о высылке российского дипломата приняла Ирландия.

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Темы: Дело Скрипаля    Теги публикации: Российская Федерация, Болгария  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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