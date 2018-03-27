Болгарія відкликала свого посла в Росії для консультацій

Розпорядження відкликати посла дав прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов

Прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов дав розпорядження відкликати посла країни з Російської Федерації (РФ) для проведення консультацій. Про це зазначено у повідомленні на сайті уряду Болгарії.

Повідомляється, що глава уряду провів телефонну розмову з послом Болгарії в Росії Бойко Коцевим.

"Прем'єр-міністр Бойко Борисов провів телефонну розмову з Надзвичайним і Повноважним послом Болгарії в Російській Федерації Бойко Коцевим. Вони обговорили сценарій і його реакцію в Росії, Європейському союзі та міжнародному співтоваристві", - зазначено в повідомленні.

За підсумками бесіди прем'єр прийняв рішення відкликати посла в Софію для проведення консультацій.

Нагадаємо, у зв'язку зі справою Сергія Скрипаля (колишнього шпигуна, якого отруїли в Британії) вже 24 країни заявили про намір вислати 139 російських дипломатів.

У вівторок, 27 березня, рішення про висилку російського дипломата прийняла Ірландія.