Болгарія відкрила кордони для 29 країн, але не для України

Фото: прапор Болгарії (pixabay.com)

Туристи з цих країн не зможуть проходити двотижневий карантин

З 1 червня Болгарія відкриває кордони для туристів з 29 країн. Україна до списку не потрапила.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства туризму Болгарії.

Наголошується, що в список були включені країни Євросоюзу та шенгенської зони, Великобританія, Північна Ірландія, Сербія і Північна Македонія. Туристи з країн зможуть пройти всі прикордонні пункти без обов'язкового проходження двотижневого карантину.

В список потрапили такі країни: Австрія, Нідерланди, Німеччина, Польща, Греція, Данія, Румунія, Естонія, Словаччина, Словенія, Угорщина, Фінляндія, Кіпр, Франція, Латвія, Хорватія, Литва, Чехія, Люксембург, Ісландія, Норвегія, Ліхтенштейн, Швейцарія, Сан-Марино, Андорра, Монако, Ватикан, Сербія, Північна Македонія.

При цьому наголошується, що список буде оновлюватися і доповнюватися в залежності від розвитку епідемічної ситуації в країнах.

Раніше РБК-Україна писало, що Чорногорія також не включила Україну в список країн, звідки дозволено в'їзд на територію країни з 1 червня.

Також повідомлялося, що Туреччина планує відновити авіасполучення з Україною з 1 липня.

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Автор: Игорь Литвиненко