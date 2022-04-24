Болгария отказалась от поставок оружия в Украину из-за споров в парламенте, - Bloomberg

В парламенте Болгарии идут споры из-за вопроса поставок вооружения Украине. Страна пока отказалась предоставлять военную помощь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Отмечается, что Болгария, которая является членом ЕС и НАТО, пока не спешит помогать Украине с оружием. Страна ограничивала свой вклад в оборону Украины гуманитарной помощью, предоставив каски и бронежилеты.
В парламенте Болгарии не могут прийти к единому мнению касательно данного вопроса. Пророссийские социалисты выступили против, заявив, что выйдут из коалиции, если военная техника будет отправлена в Украину.
В то же время правоцентристская партия "Демократическая Болгария" также пригрозила выходом из коалиции, если правительство не поможет Украине.
Премьер-министр Болгарии Кирил Петков заявил, что "Болгария слишком близка к конфликту", чтобы отправлять оружие в Украину.
В свою очередь министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба неоднократно обращался к болгарскому правительству, призывая оставаться "на правильной стороне истории".
Ранее мы сообщали, что Бельгия пообещала предоставить Украине военную помощь на 76 млн евро, которая будет включать автоматы, горючее и противотанковые средства.
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