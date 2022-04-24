Болгарія відмовилася від поставок зброї в Україну через суперечки в парламенті, - Bloomberg

Відзначається, що Болгарія, яка є членом ЄС і НАТО, поки не поспішає допомагати Україні зі зброєю. Держава обмежувала свій внесок в оборону України гуманітарною допомогою, надавши каски і бронежилети.

У парламенті Болгарії не можуть прийти до єдиної думки щодо даного питання. Проросійські соціалісти виступили проти, заявивши, що вийдуть з коаліції, якщо військова техніка буде відправлена в Україну.

Водночас правоцентристська партія "Демократична Болгарія" також пригрозила виходом з коаліції, якщо уряд не допоможе Україні.

Прем'єр-міністр Болгарії Кирил Петков заявив, що "Болгарія занадто близька до конфлікту", щоб відправляти зброю в Україну.

У свою чергу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба неодноразово звертався до болгарського уряду, закликаючи залишатися "на правильній стороні історії".