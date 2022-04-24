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Болгарія відмовилася від поставок зброї в Україну через суперечки в парламенті, - Bloomberg

Фото: прем'єр-міністр Болгарії Кирил Петков (GettyImages)
Автор: Наталія Юрченко

У парламенті Болгарії точаться суперечки через питання поставок Україні озброєння. Країна поки відмовилася надавати військову допомогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Відзначається, що Болгарія, яка є членом ЄС і НАТО, поки не поспішає допомагати Україні зі зброєю. Держава обмежувала свій внесок в оборону України гуманітарною допомогою, надавши каски і бронежилети.

У парламенті Болгарії не можуть прийти до єдиної думки щодо даного питання. Проросійські соціалісти виступили проти, заявивши, що вийдуть з коаліції, якщо військова техніка буде відправлена в Україну.

Водночас правоцентристська партія "Демократична Болгарія" також пригрозила виходом з коаліції, якщо уряд не допоможе Україні.

Прем'єр-міністр Болгарії Кирил Петков заявив, що "Болгарія занадто близька до конфлікту", щоб відправляти зброю в Україну.

У свою чергу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба неодноразово звертався до болгарського уряду, закликаючи залишатися "на правильній стороні історії".

Раніше ми повідомляли, що Бельгія пообіцяла надати Україні військову допомогу на 76 млн євро, яка включатиме автомати, пальне та протитанкові засоби.

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