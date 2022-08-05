Болгария останавливает выдачу россиянам виз: кто не попадет в страну

Консульская служба Болгарии временно прекратила выдачу туристических виз россиянам. Причиной этого решения, называют объявление персонами нон грата 14 сотрудников диппредставительства и консульских учреждений Болгарии в России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России .

Туроператоры сообщают, что консульство Болгарии в Москве известило их о временной приостановке приема документов на получение виз. Это будет касаться туристических путешествий и владельцев недвижимости.

Решение позиционируется как временное. Но как долго продлится эта пауза пока неизвестно.