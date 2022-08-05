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Болгарія зупиняє видачу росіянам віз: хто не потрапить у країну

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Болгарія, П'ятниця 05 серпня 2022 20:37
Болгарія зупиняє видачу росіянам віз: хто не потрапить у країну Фото: Болгарія зупиняє видачу росіянам віз: хто не потрапить у країну (flickr.com)
Автор: Дмитро Браславський

Консульська служба Болгарії тимчасово припинила видачу туристичних віз росіянам. Причиною цього рішення, називають оголошення персонами нон грата 14 співробітників диппредставництва та консульських установ Болгарії в Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Асоціацію туроператорів Росії.

Туроператори повідомляють, що консульство Болгарії в Москві сповістило їх про тимчасове призупинення приймання документів на отримання віз. Це буде стосуватись туристичних подорожей та власників нерухомості.

Рішення позиціонується як тимчасове. Але як довго триватиме ця пауза наразі невідомо.

Нагадаємо, що раніше Латвія припинила видавати візи росіянам. Єдиною можливістю потрапити у країну залишилась необхідність поїздки на похорон.

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