Латвия прекратила выдачу виз россиянам. Но оставила одно исключение
Латвия приостановила выдачу въездных виз для граждан Российской Федерации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание "Медуза".
Сообщается, что посольство Латвии в России приостановило оформление виз для россиян на неопределенный срок. Единственное исключение - необходимость поездки на похороны близкого родственника в Латвии.
Также сообщается, что в посольстве не объяснили, с чем связано это ограничение. Отметим, еще весной 2022 года Латвия перестала выдавать туристические визы, но оформляла рабочие и гуманитарные визы.
Напомним, ранее министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу предложил включить запрет на выдачу виз в новый пакет санкций против России. Сама Эстония уже не выдает визы россиянам.
Кроме того, стало известно, что Финляндия планирует ужесточить визовый режим с Россией.
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