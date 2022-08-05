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Латвия прекратила выдачу виз россиянам. Но оставила одно исключение

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Рига, Пятница 05 августа 2022 16:33
Латвия прекратила выдачу виз россиянам. Но оставила одно исключение Фото: гражданам России не будут выдавать визы в Латвию (twitter com)
Автор: Сергей Новиков

Латвия приостановила выдачу въездных виз для граждан Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание "Медуза".

Сообщается, что посольство Латвии в России приостановило оформление виз для россиян на неопределенный срок. Единственное исключение - необходимость поездки на похороны близкого родственника в Латвии.

Также сообщается, что в посольстве не объяснили, с чем связано это ограничение. Отметим, еще весной 2022 года Латвия перестала выдавать туристические визы, но оформляла рабочие и гуманитарные визы.

Напомним, ранее министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу предложил включить запрет на выдачу виз в новый пакет санкций против России. Сама Эстония уже не выдает визы россиянам.

Кроме того, стало известно, что Финляндия планирует ужесточить визовый режим с Россией.

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