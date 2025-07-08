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Болгарія офіційно переходить на євро з 1 січня 2026 року

Болгарія, Вівторок 08 липня 2025 17:16
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Болгарія офіційно переходить на євро з 1 січня 2026 року Фото: Болгарія офіційно переходить на євро з 1 січня 2026 року (freepik.com)
Автор: Тетяна Степанова

З 1 січня 2026 року Болгарія офіційно перейде на євро. Відповідне рішення ухвалив Європейський парламент.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Європарламенту.

Як повідомляється, рішення підтримали 531 з 679 депутатів Європарламенту.

Це завершує процес вступу Болгарії до єврозони як 21-го члена та отримання можливості користуватися перевагами спільної валюти ЄС, починаючи з наступного року.

"Відсьогодні Болгарія стає 21-м членом єврозони. Це стало кульмінацією ретельного процесу підготовки Болгарії до вступу, що включав ретельний аналіз та інтенсивну підготовку", - заявила міністр економіки Данії Стефані Лосе.

Зазначається, що перехід на євро відкриває нові можливості для Болгарії, адже спільна валюта ЄС сприятиме глибшій інтеграції країни в європейську економіку та забезпечить ряд економічних переваг.

Одним із важливих аспектів цього переходу є встановлення фіксованого курсу болгарського лева до євро на перехідний період. Це рішення допоможе забезпечити плавний перехід та уникнути фінансових потрясінь під час заміни валюти.

Нагадаємо, Болгарія приєдналася до Європейського Союзу 1 січня 2007 року разом із Румунією. Однак країна досі не є членом єврозони, тобто офіційно не використовує євро як валюту. Валютою країни залишається болгарський лев.

Лише у червні 2025 року Європейська комісія та Європейський центральний банк визнали, що Болгарія відповідає критеріям для переходу на євро.

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