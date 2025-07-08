Болгария официально переходит на евро с 1 января 2026 года
С 1 января 2026 года Болгария официально перейдет на евро. Соответствующее решение принял Европейский парламент.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Европарламента.
Как сообщается, решение поддержали 531 из 679 депутатов Европарламента.
Это завершает процесс вступления Болгарии в еврозону как 21-го члена и получения возможности пользоваться преимуществами общей валюты ЕС, начиная со следующего года.
"С сегодняшнего дня Болгария становится 21-м членом еврозоны. Это стало кульминацией тщательного процесса подготовки Болгарии к вступлению, который включал тщательный анализ и интенсивную подготовку", - заявила министр экономики Дании Стефани Лосе.
Отмечается, что переход на евро открывает новые возможности для Болгарии, ведь общая валюта ЕС будет способствовать более глубокой интеграции страны в европейскую экономику и обеспечит ряд экономических преимуществ.
Одним из важных аспектов этого перехода является установление фиксированного курса болгарского лева к евро на переходный период. Это решение поможет обеспечить плавный переход и избежать финансовых потрясений при замене валюты.
Напомним, Болгария присоединилась к Европейскому Союзу 1 января 2007 года вместе с Румынией. Однако страна до сих пор не является членом еврозоны, то есть официально не использует евро как валюту. Валютой страны остается болгарский лев.
Только в июне 2025 года Европейская комиссия и Европейский центральный банк признали, что Болгария соответствует критериям для перехода на евро.
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