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Болгария официально переходит на евро с 1 января 2026 года

Болгария, Вторник 08 июля 2025 17:16
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Болгария официально переходит на евро с 1 января 2026 года Фото: Болгария официально переходит на евро с 1 января 2026 года (freepik.com)
Автор: Татьяна Степанова

С 1 января 2026 года Болгария официально перейдет на евро. Соответствующее решение принял Европейский парламент.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Европарламента.

Как сообщается, решение поддержали 531 из 679 депутатов Европарламента.

Это завершает процесс вступления Болгарии в еврозону как 21-го члена и получения возможности пользоваться преимуществами общей валюты ЕС, начиная со следующего года.

"С сегодняшнего дня Болгария становится 21-м членом еврозоны. Это стало кульминацией тщательного процесса подготовки Болгарии к вступлению, который включал тщательный анализ и интенсивную подготовку", - заявила министр экономики Дании Стефани Лосе.

Отмечается, что переход на евро открывает новые возможности для Болгарии, ведь общая валюта ЕС будет способствовать более глубокой интеграции страны в европейскую экономику и обеспечит ряд экономических преимуществ.

Одним из важных аспектов этого перехода является установление фиксированного курса болгарского лева к евро на переходный период. Это решение поможет обеспечить плавный переход и избежать финансовых потрясений при замене валюты.

Напомним, Болгария присоединилась к Европейскому Союзу 1 января 2007 года вместе с Румынией. Однако страна до сих пор не является членом еврозоны, то есть официально не использует евро как валюту. Валютой страны остается болгарский лев.

Только в июне 2025 года Европейская комиссия и Европейский центральный банк признали, что Болгария соответствует критериям для перехода на евро.

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