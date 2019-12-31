Болгария намерена получать российский газ из "Турецкого потока"

Болгария намерена получать российский газ из газопровода "Турецкий поток" с 1 января 2020 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

По словам министра энергетики Болгарии Теменужка Петкова, местом доставки станет терминал на границе с Турцией.

Ожидается, что "Турецкий поток" будет приносить Болгарии около 2,9 млрд кубометров газа в год.

Также министр отметил, что в результате соглашения, заключенного болгарской газовой компанией "Булгаргаз" с российским "Газпромом", страна сможет сэкономить 76 млн левов (в пересчете - 35 млн евро).

Ранее Болгария платила Румынии, которая выступала как страна - транзитер газа из Российской Федерации. Таким образом, получение газа через "Турецкий поток" позволит снизить цену для болгарских потребителей на 5%.

Напомним, Украина подписала соглашение с Румынией о поставках газа с юга. Таким образом, у поставщиков появилась возможность свободно транспортировать газ по новому маршруту - из Южной Европы и Турции через Болгарию и Румынию в Украину и дальше в Молдову.

Кроме того, вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что Москва планирует ответить на санкции США против газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". При этом Козак подчеркнул, что "Северный поток-2" будет достроен, несмотря на американские санкции.

Также РБК-Украина писало, что Вашингтон дал месяц компаниям-подрядчикам газопровода "Северный поток-2" на прекращение работ. В Государственном департаменте подчеркнули, что Россия использует новый газопровод как инструмент поддержки своей агрессии против Украины.