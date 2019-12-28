ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Анкара подтвердила дату запуска "Турецкого потока"

Новости » Политика     28.12.2019 - 12:54
Анкара подтвердила дату запуска "Турецкого потока"
Фото: газопровод "Турецкий поток" (twitter.com/NewEurope)

Новый газопровод запустят 8 января

Новый газопровод "Турецкий поток" будет запущен в эксплуатацию 8 января 2020 года. Об этом заявил турецкий министр энергетики и природных ресурсов Фатих Домнез, передает Hurriyet Daily News.

По его словам, газопровод TurkStream запустят в следующем месяце.

"Мы запустим TurkStream 8 января. Мы будем незаменимы на международных рынках, поскольку трубопроводы природного газа будут проходить как с востока, так и с севера", - заявил министр.

Он также подчеркнул, что строительство "Турецкого потока" было еще одним гигантским проектом после трансанатолийского газопровода (TANAP).

"Хотя TurkStream и TANAP обеспечат беспрепятственное использование природного газа нашей страной, мы также будем играть ключевую роль в обеспечении безопасности поставок природного газа в Европу", - добавил чиновник.

Предполагается, что оба газопровода будут удовлетворять ежегодные потребности четверти европейского континента.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина подписала соглашение с Румынией о поставках газа с юга. Таким образом, у поставщиков появилась возможность свободно транспортировать газ по новому маршруту - из Южной Европы и Турции через Болгарию и Румынию в Украину и дальше в Молдову.

В России назвали новые сроки запуска "Северного потока-2"
Новости Украины Турциягазопровод
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь