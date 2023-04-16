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Болгарія може заборонити імпорт українського зерна

Фото: Болгарія може запровадити заборону на імпорт українського зерна (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Влада Болгарії може ввести заборону на імпорт українського зерна слідом за Польщею та Угорщиною. Зараз Софія обговорює такий захід.

Про це заявив міністр сільського господарства Болгарії Явір Гечов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на BNR.

"Необхідно захистити і болгарські інтереси, тим паче, що, коли таке обмеження вже запровадили дві інші держави, у наявності серйозний ризик накопичення великих кількостей у нашій країні, якщо і ми не вживемо відповідних заходів", - заявив він.

Міністр додав, що заборону вже обговорювали з міністрами сільського господарства шести європейських країн. Водночас Болгарія звернулася із запитом щодо проблеми до Брюсселя ще у вересні минулого року.

Гечев повідомив, що 18 квітня відбудуться консультації з питання і з президентом Руменом Радєвим, який "безпосередньо ангажований до ситуації, що склалася".

Нагадаємо, уряд Польщі офіційно заборонив ввозити зерно та інше продовольство з України.

Міністерство аграрної політики та продовольства України заявило, що це питання намагатимуться узгодити з польською стороною найближчими днями.

Окрім того, після Польщі про заборону імпорту українського зерна заявила Угорщина. Заборона була введена щонайменше до 30 червня.

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