RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Болгария может ввести запрет на импорт украинского зерна

Фото: Болгария может ввести запрет на импорт украинского зерна (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Власти Болгарии могут ввести запрет на импорт украинского зерна вслед за Польшей и Венгрией. Сейчас София обсуждает такую меру.

Об этом заявил министр сельского хозяйства Болгарии Явор Гечев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на BNR.

"Необходимо защитить и болгарские интересы, тем более, что, когда такое ограничение уже ввели два других государства, налицо серьезный риск накопления больших количеств в нашей стране, если и мы не примем соответствующие меры", - заявил он.

Министр добавил, что запрет уже обсуждался с министрами сельского хозяйства шести европейских стран. В то же время Болгария обратилась с запросом по проблеме в Брюсселе еще в сентябре прошлого года.

Гечев сообщил, что 18 апреля состояться консультации по вопросу и с президентом Руменом Радевым, который "напрямую ангажирован к сложившейся ситуации".

Напомним, правительство Польши официально запретило ввозить зерно и другую продовольствие из Украины.

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины заявило, что этот вопрос будут пытаться согласовать с польской стороной в ближайшие дни.

Кроме того, после Польши о запрещении импорта украинского зерна заявила Венгрия. Запрет был введен по меньшей мере до 30 июня.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Болгариязерновой коридорВойна России против Украины