Болгарія може скасувати заборону на імпорт зерна з України

Комітет з питань економічної політики та інновацій парламенту Болгарії схвалив пропозицію про те, що країна не бажає продовжувати заборону на імпорт українських товарів. Рішення підтримали 10 членів комітету, четверо виступили проти, ще двоє утрималися.

У проєкті йдеться, що Болгарія не підтримує заборону імпорту українських сільськогосподарських товарів до Болгарії, Польщі, Угорщини, Румунії та Словаччини. Також документом доручається Раді міністрів вжити необхідних заходів для висловлення позиції.

Остаточне рішення має бути прийняте парламентом на пленарному засіданні.

Ініціаторами проєкту були депутати від різних політичних партій, але місцеві фермери не підтримали це рішення. Аграрії висловили обурення та заявили, що таке рішення загрожує аграрній галузі.

Голова Національної асоціації виробників зерна Ілія Проданов вважає, що проєкт не містить аналізу можливих наслідків такого рішення.

Що цьому передувало

Нагадаємо, у липня Росія вийшла з "зернової угоди", таким чином експорт української продукції Чорним морем припинився. Проте Україна продовжує експортувати зерно через дунайські порти.

При цьому Європейський союз дозволив п'яти країнам ввести заборону на продаж української пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику на внутрішньому ринку, дозволивши при цьому транзит. Термін дії цієї заборони закінчується 15 вересня.

Польща, Угорщина та Румунія вже заявили, що хочуть продовжити заборону. На думку західних ЗМІ, Євросоюз продовжить своє рішення.

При цьому Україна виступає проти таких обмежень. Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що Україна звернеться до арбітражу Світової організації торгівлі через те, що Польща вирішила продовжити заборону на імпорт зерна.

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