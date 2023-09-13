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Болгария может отменить запрет на импорт зерна из Украины

Фото: Болгария может отменить запрет на импорт зерна из Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В Болгарии рассматривается возможность отменить запрет на импорт сельскохозяйственных продуктов из Украины после 15 сентября. Однако некоторые болгары не поддерживают эту идею.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Forbes Bulgaria.

Комитет по экономической политике и инновациям парламента Болгарии одобрил предложение о том, что страна не желает продолжать запрет на импорт украинских товаров. Решение поддержали 10 членов комитета, четверо выступили против, еще двое воздержались.

В проекте говорится, что Болгария не поддерживает запрет импорта украинских сельскохозяйственных товаров в Болгарию, Польшу, Венгрию, Румынию и Словакию. Также документом поручается Совету министров принять необходимые меры для выражения позиции.

Окончательное решение должно быть принято парламентом на пленарном заседании.

Инициаторами проекта были депутаты от разных политических партий, но местные фермеры не поддержали это решение. Аграрии выразили возмущение и заявили, что такое решение чревато аграрной отрасли.

Глава Национальной ассоциации производителей зерна Илия Проданов считает, что проект не содержит анализа возможных последствий такого решения.

Что этому предшествовало

Напомним, в июле Россия вышла из "зернового соглашения", таким образом экспорт украинской продукции Черным морем прекратился. Однако Украина продолжает экспортировать зерно через дунайские порты.

При этом Европейский союз разрешил пяти странам ввести запрет на продажу украинской пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника на внутреннем рынке, разрешив при этом транзит. Срок действия этого запрета истекает 15 сентября.

Польша, Венгрия и Румыния уже заявили, что хотят продлить запрет. По мнению западных СМИ, Евросоюз продлит свое решение.

При этом Украина выступает против подобных ограничений. Премьер Денис Шмыгаль заявил, что Украина обратится в арбитраж Всемирной торговой организации из-за того, что Польша решила продлить запрет на импорт зерна.

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