Болгарія хоче відсудити у "Газпрому" понад 400 млн євро через припинення поставок газу

Понад два роки тому "Газпром експорт" припинив поставки за контрактом з "Булгаргазом". Після відтермінування цього дворічного терміну нове керівництво "Булгаргазу" ухвалило рішення і зажадає відшкодування шкоди, заподіяної припиненням поставок від "Газпрому", на суму понад 400 мільйонів євро.

Позов "Булгаргазу" спочатку буде пред'явлено до "Газпром експорту", і буде надано невеликий термін для досягнення добровільної угоди.

У разі, якщо цього не буде досягнуто, керівництво "Булгаргазу" подасть позов до арбітражного суду Міжнародної промислової палати в Парижі. Російська компанія припинила постачання наприкінці квітня 2022 року, за два місяці після початку війни в Україні.