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Болгария хочет отсудить у "Газпрома" более 400 млн евро из-за прекращения поставок газа

Архивное фото: и.о. министра энергетики Болгарии Владимир Малинов (news.net)
Автор: Дмитрий Браславский

Болгария требует от "Газпрома" возмещения убытков из-за прекращения поставок газа в конце апреля 2022 года. Речь идет о более чем 400 млн евро.

Об этом заявил исполняющий обязанности министра энергетики Болгарии Владимир Малинов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "БГНЕС".

Более двух лет назад "Газпром экспорт" прекратил поставки по контракту с "Булгаргазом". После отсрочки этого двухлетнего срока новое руководство "Булгаргаза" приняло решение и потребует возмещения ущерба, причиненного прекращением поставок от "Газпрома", на сумму более 400 миллионов евро.

Иск "Булгаргаза" сначала будет предъявлен к "Газпром экспорту", и будет предоставлен небольшой срок для достижения добровольного соглашения. 

В случае, если это не будет достигнуто, руководство "Булгаргаза" подаст иск в арбитражный суд Международной промышленной палаты в Париже. Российская компания прекратила поставки в конце апреля 2022 года, через два месяца после начала войны в Украине.

"Газпром" теряет прибыль

Российская компания потеряла значительное количество клиентов в Европе, и поэтому компания несет убытки.

Недавно Reuters писало, что "Газпром" может столкнуться с продолжительным периодом плохих результатов. Также сообщалось, что норвежская Equinor за два года войны в Украине смогла практически полностью заменить "Газпром" в сфере поставок газа в Европу.

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