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Болгарія і Греція почали будівництво газопроводу для зменшення залежності від РФ

Новини » Політика    23.05.2019 - 10:56
Болгарія і Греція почали будівництво газопроводу для зменшення залежності від РФ
Фото: Алексіс Ципрас і Бойко Борисов (bnr bg)

Нині Софія отримує весь газ з Росії через один газопровід

Прем'єр-міністри Греції та Болгарії Алексіс Ципрас і Бойко Борисов оголосили про початок будівництва газопроводу, який зможе зменшити залежність від газу з Росії. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Ekathimerini.

Як зазначається, нині Софія отримує весь газ з Росії через один газопровід.

"Болгарія почала з Грецією будівництво газопроводу вартістю 240 млн євро, який припинить повну залежність Балканської країни від російського газу та допоможе диверсифікувати поставки газу на південному сході Європи", - йдеться у повідомленні.

Раніше видання EUobserver писало, що Болгарія зобов'язалася побудувати новий газопровід для перекачування російського газу із Туреччини до Сербії. При цьому дипломати Євросоюзу та Сполучених Штатів Америки побоюються, що цей газопровід може посилити залежність ЄС від газу та "підірвати українську безпеку".

Додамо, Європейський парламент на початку грудня виступив за припинення реалізації російського проекту трубопроводу "Північний потік-2". За відповідну резолюцію проголосували 433 парламентарія.

РБК-Україна писало, глава правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що зареєстрований у Сенаті США законопроект проти "Північного потоку-2" містить вимоги ввести санкції проти причетних до будівництва газопроводу.

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