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Болгария готовится взять под контроль НПЗ российского "Лукойла"

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Болгария, Пятница 13 января 2023 15:00
Болгария готовится взять под контроль НПЗ российского "Лукойла" Фото: Болгария может взять под контроль НПЗ российского "Лукойла" (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Болгария может взять на себя управление нефтеперерабатывающим заводом "Нефтохим Бургас" российской компании "Лукойл" сроком до года. Парламент принял решение о защиту критически важной инфраструктуры и обеспечении поставок топлива на Балканы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Нефтеперерабатывающий завод мощностью 196 тысяч баррелей в день, крупнейший производитель топлива в Болгарии, перешел на переработку только российской нефти после того, как страна получила освобождение от запрета Европейского Союза на импорт российской нефти в связи с вторжением в Украину.

По льготе до конца 2024 года НПЗ не может экспортировать топливо и нефтепродукты с 5 февраля - за исключением поставок в Украину. Завод также может экспортировать побочные продукты, которые не могут безопасно храниться в Болгарии и могут представлять опасность для окружающей среды.

"Лукойл Нефтохим" ранее заявлял, что может быть вынужден закрыться, если не сможет экспортировать свою продукцию.

В соответствии с изменениями в законодательстве Болгарии, министр экономики может назначить специального торгового представителя, который возьмет на себя оперативный контроль над нефтеперерабатывающим заводом, если есть угроза национальной безопасности или поставкам критически важных ресурсов.

"Правовые изменения сделают Болгарию сильной и адекватной страной, которая сможет вмешаться, если возникнет критическая ситуация", - сказал Мартин Димитров, высокопоставленный член антикоррупционной партии "Демократическая Болгария".

Также может быть назначен специальный представитель, если НПЗ нарушает правила конкуренции или санкции Европейского Союза.

Напомним, Словакия добилась освобождения от санкций Европейского Союза в отношении российской нефти. Это позволит ей продолжить экспорт нефтепродуктов, в том числе дизельного топлива, в Украину

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