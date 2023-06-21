Болгарія готує новий пакет військової допомоги для України

Болгарія сьогодні, 21 червня, анонсувала підготовку до відправлення нового пакета військової допомоги для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Болгарії Тодора Тагарєва , яку наводить БГНЕС.

За його словами, новий пакет допомоги відповідатиме запитам України і можливостям Болгарії. Міністр під час ухвалення цього рішення спирається на торішнє рішення парламенту, яке дозволило Болгарії надсилати Україні військову допомогу.

"За обсягом допомога буде надана в тому самому обсязі, що й минулого разу", - сказав міністр.

Тагарєв повідомив, що Болгарія дістає зі складів те, що перебуває у справному стані, має більший ресурс, приблизно 30-40 років. Також країна спирається на вартість, це доводиться враховувати, а також прораховувати цю вартість у Болгарії теж доводиться.

Міністр не підтримав президента Болгарії

Також міністр не підтримав позицію президента Болгарії Румена Радєва, який виступає проти постачання зброї Україні. Він вважає, що йдеться про європейські інвестиції, які Болгарія може втратити.

"Комісар Тьєррі Бретон спочатку приїхав до Болгарії, але потім він поїхав до інших країн, а ми сказали, що нам це не потрібно", - додав міністр.

Позиція Болгарії щодо війни в Україні

Нещодавно міністр оборони Болгарії Тодор Тагарєв заявив, що країна прагне посилити підтримку зусиль ЄС щодо постачання Україні боєприпасів. Болгарія планує доєднатись до спільних закупівель.

Вчора новий прем'єр-міністр Болгарії Ніколай Денков сказав, що країна має бути послідовною і виконувати рішення, які були ухвалені раніше. Необхідно допомагати Україні зброєю і снарядами.

Проте президент Болгарії Румен Радев послідовно виступає проти поставок зброї до України.