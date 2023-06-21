Болгария готовит новый пакет военной помощи для Украины

Болгария сегодня, 21 июня, анонсировала подготовку к отправке нового пакета военной помощи для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Болгарии Тодора Тагарева , которое приводит БГНЕС.

По его словам, новый пакет помощи будет отвечать запросам Украины и возможностям Болгарии. Министр при принятии этого решения опирается на прошлогоднее решение парламента, которое позволило Болгарии отправлять Украине военную помощь.

"По объему помощь будет предоставлена в том же объеме, что и в прошлый раз", - сказал министр.

Тагарев сообщил, что Болгария достает со складов то, что находится в исправном состоянии, имеет больший ресурс, примерно 30-40 лет. Также страна опирается на стоимость, это приходится учитывать, а также просчитывать эту стоимость в Болгарии тоже приходится.

Министр не поддержал президента Болгарии

Также министр не поддержал позицию президента Болгарии Румена Радева, который выступает против поставок оружия Украине. Он считает, что речь идет о европейских инвестициях, которые Болгария может потерять.

"Комиссар Тьерри Бретон сначала приехал в Болгарию, но потом он поехал в другие страны, а мы сказали, что нам это не нужно", - добавил министр.

Позиция Болгарии по поводу войны в Украине

Недавно министр обороны Болгарии Тодор Тагарев заявил, что страна стремится усилить поддержку усилий ЕС по поставке Украине боеприпасов. Болгария планирует присоединиться к совместным закупкам.

Вчера новый премьер-министр Болгарии Николай Денков сказал, что страна должна быть последовательной и выполнять решения, принятые ранее. Необходимо помогать Украине оружием и снарядами.

Однако президент Болгарии Румен Радев последовательно выступает против поставок оружия в Украину.