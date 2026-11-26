"Болгарія візьме участь у наданні позики у розмірі 20 млрд євро на невійськову підтримку України", - сказав Радев.

ін зазначив, що величезна історична діаспора болгар проживають в Україні, і "ми хочемо зосередити нашу підтримку саме на цій сфері".

"Ми зробимо свій внесок, але Болгарія не виділятиме коштів на озброєння", - додав прем'єр.

Він також нагадав, що Болгарія вже є гарантом за двома попередніми кредитами ЄС Україні - на 45 млрд євро кожен. Загалом йдеться про зобовʼязання на 90 мільярдів.

За словами Радева, його країна також сплачує відсотки за цими позиками в межах загального бюджету європейського блоку.