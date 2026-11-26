Правительство Болгарии готово присоединиться к новому кредиту Европейского Союза для Украины в размере 45 млрд евро, но только к ее невоенной части в размере 20 млрд евро.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил премьер-министр Болгарии Румен Радев перед заседанием Европейского ровета в Брюсселе.
"Болгария примет участие в предоставлении ссуды в размере 20 млрд евро на невоенную поддержку Украины", - сказал Радев.
др. отметил, что огромная историческая диаспора болгар проживают в Украине, и "мы хотим сосредоточить нашу поддержку именно на этой сфере".
"Мы внесем свой вклад, но Болгария не будет выделять средства на вооружение",
Он также напомнил, что Болгария уже является гарантом по двум предварительным кредитам ЕС Украине - на 45 млрд евро каждый. В общей сложности речь идет об обязательствах на 90 миллиардов.
По словам Радева, его страна также платит проценты по этим займам в рамках общего бюджета европейского блока.
Напомним, что недавно Еврокомиссия представила новый механизм поддержки Украины на 2027 год. Он предусматривает ссуду объемом до 45 млрд евро. Основную сумму долга Киев должен вернуть только после того, как Россия выплатит репарации.
Ссуда будет состоять из двух частей. На бюджетную поддержку предусмотрено 20 млрд евро, еще 25 млрд евро будет направлено на военные нужды.
В то же время, Словакия, Чехия, Венгрия и Болгария выступают против участия всех стран ЕС в финансировании займа.