"Болгария примет участие в предоставлении ссуды в размере 20 млрд евро на невоенную поддержку Украины", - сказал Радев.

др. отметил, что огромная историческая диаспора болгар проживают в Украине, и "мы хотим сосредоточить нашу поддержку именно на этой сфере".

"Мы внесем свой вклад, но Болгария не будет выделять средства на вооружение", - добавил премьер.

Он также напомнил, что Болгария уже является гарантом по двум предварительным кредитам ЕС Украине - на 45 млрд евро каждый. В общей сложности речь идет об обязательствах на 90 миллиардов.

По словам Радева, его страна также платит проценты по этим займам в рамках общего бюджета европейского блока.