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Болгарія не домовилась про постачання російського газу на наступний рік

Фото: Болгарія не домовилась про постачання російського газу на наступний рік (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Контракт Болгарії з "Газпромом" на постачання російського газу не було продовжено на наступний рік, а термін його дії спливає у неділю, 1 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Бліц".

"Чи закінчилися відносини, ще належить з'ясувати, але комерційних відносин між "Булгаргазом" і "Газпромом" у межах контракту, що закінчується з 1 січня 2023 року, не буде", - заявила очільниця болгарської державної компанії "Булгаргаз" Деніца Златева.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що експорт російського "Газпрому" в 2022 році скоротився майже вдвічі - досягнувши найнижчого рівня з початку 21 століття. Після вторгнення Росії до України значно знизився потік газу до Європи.

Також раніше ми писали, що віце-прем'єр-міністр Російської Федерації Олександр Новак заявив про готовність відновити постачання газу до ЄС газопроводом "Ямал-Європа", який раніше був зупинений "з політичних мотивів".

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