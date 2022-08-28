Болгария не будет вести переговоры о новом контракте с "Газпромом"

Правительство Болгарии не будет вести переговоры о новом соглашении с российским "Газпром", хотя ранее допускало заключение нового контракта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт правительства Болгарии.
Как заявил вице-премьер по экономической политике технического правительства Христо Алексиев, долгосрочный план Болгарии предусматривает переход на импорт сжиженного газа. Ожидается, что техническое правительство даст старт процедуре, а контракты будет заключать новый кабинет министров.
"Болгария также подтвердила свою заинтересованность в участии в механизмах совместных закупок энергоносителей, которые могут быть созданы в рамках Энергетической платформы ЕС", - говорится в сообщении.
До прекращения поставок весной 2022 года Болгария покрывала более 90% своих потребностей за счет российского газа. При этом долгосрочный контракт действует до конца 2022 года.
В связи с этим София просила продлить период получение оставшихся объемов газа - около 2,4 млрд кубометров, чтобы поставки продолжались до конца отопительного сезона или до лета 2023 года.
В начале августа сотни болгар выходили на протесты, опасаясь, что техническое правительство будет добиваться возобновления поставок российского газа.
Напомним, ранее на этой неделе министр энергетики Болгарии Росен Христов заявлял, что необходимо провести переговоры с "Газпромом" о возобновлении поставок газа, которые были прерваны в апреле.
После того, как Болгария отказалась платить за российский газ в рублях, "Газпром" прекратил поставки.
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