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Власти Болгарии хотят возобновить переговоры с "Газпромом", несмотря на протесты

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София, Вторник 23 августа 2022 04:45
Власти Болгарии хотят возобновить переговоры с "Газпромом", несмотря на протесты Фото: Болгария может возобновить закупку российского газа (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Министр энергетики технического правительства Болгарии считает необходимым для страны провести переговоры с "Газпромом" о возобновлении поставок газа, которые были прерваны в апреле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Росен Христов не сказал когда начнутся переговоры с российским монополистом, но подчеркнул, что они необходимы, для того, чтобы Болгария получила более дешевый газ.

В настоящее время Болгария, которой требуется около трех миллиардов кубометров газа в год, треть получает от Азербайджана, а остальное покупает на мировом рынке.

Христов обвинил бывшее правительство премьер-министра Кирилла Петкова в дестабилизации отношений с Москвой из-за российского вторжения в Украину.

"Ситуация с "Газпромом" не радужная. Мы должны сейчас обратиться к ним. Переговоры будут очень жесткими и трудными", - сказал министр.

Правительство Петкова распалось в июне после всего шести месяцев пребывания у власти. Сформировать новое правительство не удалось, поэтому президент Румен Радев объявил досрочные парламентские выборы и назначил временное техническое правительство.

2 августа сотни болгар вышли на акцию протеста против временного правительства, опасаясь, что оно будет добиваться возобновления поставок российского газа, что усилит влияния Кремля на болгарскую экономику.

Как известно, Болгария отказалась платить за российский газ в рублях, поскольку такие требования нарушают контракты. Россия в свою очередь прекратила поставки газа.

Однако позже Греция заявила, что предложит помощь Болгарии. Официальный представитель Греции заявил, что София уже заказала некоторые партии сжиженного природного газа (СПГ) для доставки через греческий терминал.

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