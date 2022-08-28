Болгарія не вестиме переговори про новий контракт з "Газпромом"

Уряд Болгарії не буде вести переговори про нову угоду з російським "Газпром", хоча раніше допускало укладення нового контракту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт уряду Болгарії .

Як заявив віце-прем'єр з економічної політики технічного уряду Христо Алексієв, довгостроковий план Болгарії передбачає перехід на імпорт скрапленого газу. Очікується, що технічний уряд дасть старт процедурі, а контракти укладатиме новий Кабінет міністрів.

"Болгарія також підтвердила свою зацікавленість в участі в механізмах спільних закупівель енергоносіїв, які можуть бути створені в рамках енергетичної платформи ЄС", - йдеться в повідомленні.

Газове питання в Болгарії

До припинення поставок навесні 2022 року Болгарія покривала понад 90% своїх потреб за рахунок російського газу. При цьому довгостроковий контракт діє до кінця 2022 року.

У зв'язку з цим Софія просила продовжити період отримання решти обсягів газу - близько 2,4 млрд кубометрів, щоб поставки тривали до кінця опалювального сезону або до літа 2023 року.

На початку серпня сотні болгар виходили на протести, побоюючись, що технічний уряд буде домагатися відновлення поставок російського газу.