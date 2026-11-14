Болгарія більше не постачатиме зброю Україні: прем'єр пояснив причину

Радев заявив, що стосовно Болгарії наразі діє процедура надмірного дефіциту бюджету, до того ж країна стикається з труднощами щодо своїх резервів, тому в нинішніх умовах вона не може надати фінансові кошти

"Що стосується фінансової допомоги, ми самі перебуваємо в процедурі надмірного дефіциту, і пані Урсула фон дер Ляєн неодноразово просила нас знизити дефіцит нижче ліміту в 3%", - сказав прем'єр.

Він наголосив, що Болгарія не перешкоджатиме іншим державам-членам ЄС у прийнятті ними власних рішень щодо надання фінансової допомоги.

Водночас Болгарія готова обговорити механізми, які гарантували б використання коштів виключно на гуманітарні потреби, забезпечення електроенергією та медичну допомогу - а не на закупівлю озброєння.

Якщо Болгарія виступить у ролі гаранта, Радев наполягає на впровадженні механізмів, які дозволили б спрямовувати кошти безпосередньо болгарській громаді, зосередженій у низці регіонів України.

Прем'єр також додав, що Болгарія більше не постачає Україні зброю та боєприпаси з армійських запасів.

За його словами, у 2022 та 2023 роках болгарські оборонні підприємства здійснювали експорт у дуже великих обсягах, однак згодом показники поступово знизилися.

Радев пояснив це зміною характеру війни: якщо на початковому етапі існувала гостра потреба в боєприпасах, то зараз попит змістився у бік безпілотних літальних апаратів.