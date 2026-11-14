UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Мирні переговори Олешки Графіки відключення світла Війна в Україні

Болгарія більше не постачатиме зброю Україні: прем'єр пояснив причину

12:34 14.11.2026 Сб
2 хв
aimg Тетяна Степанова
Фото: прем’єр-міністр Болгарії Румен Радев (Getty Images)

Болгарія більше не братиме участі в новому раунді європейського фінансування для України та не постачатиме Україні зброю та боєприпаси з армійських запасів.

Про це заявив прем’єр-міністр Болгарії Румен Радев, повідомляє РБК-Україна з посиланням на g4media.ro.

Радев заявив, що стосовно Болгарії наразі діє процедура надмірного дефіциту бюджету, до того ж країна стикається з труднощами щодо своїх резервів, тому в нинішніх умовах вона не може надати фінансові кошти

"Що стосується фінансової допомоги, ми самі перебуваємо в процедурі надмірного дефіциту, і пані Урсула фон дер Ляєн неодноразово просила нас знизити дефіцит нижче ліміту в 3%", - сказав прем'єр.

Він наголосив, що Болгарія не перешкоджатиме іншим державам-членам ЄС у прийнятті ними власних рішень щодо надання фінансової допомоги.

Водночас Болгарія готова обговорити механізми, які гарантували б використання коштів виключно на гуманітарні потреби, забезпечення електроенергією та медичну допомогу - а не на закупівлю озброєння.

Якщо Болгарія виступить у ролі гаранта, Радев наполягає на впровадженні механізмів, які дозволили б спрямовувати кошти безпосередньо болгарській громаді, зосередженій у низці регіонів України.

Прем'єр також додав, що Болгарія більше не постачає Україні зброю та боєприпаси з армійських запасів.

За його словами, у 2022 та 2023 роках болгарські оборонні підприємства здійснювали експорт у дуже великих обсягах, однак згодом показники поступово знизилися.

Радев пояснив це зміною характеру війни: якщо на початковому етапі існувала гостра потреба в боєприпасах, то зараз попит змістився у бік безпілотних літальних апаратів.

Нагадаємо, 1 листопада у Болгарії відбувся другий тур президентських виборів.

За результатами підрахунку голосів, перемогу здобула чинний глава держави Іліяна Йотова, яка виступає за діалог із Росією та проти допомоги Україні.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
БолгаріяДопомога УкраїніВійськова допомогаВійна в Україні