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Болгария больше не будет поставлять оружие Украине: премьер объяснил причину

12:34 14.11.2026 Сб
2 мин
aimg Татьяна Степанова
Фото: премьер-министр Болгарии Румен Радев (Getty Images)

Болгария больше не будет участвовать в новом раунде европейского финансирования для Украины и не будет поставлять Украине оружие и боеприпасы из армейских запасов.

Об этом заявил премьер-министр Болгарии Румен Радев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на g4media.ro.

Радев заявил, что в отношении Болгарии сейчас действует процедура чрезмерного дефицита бюджета, к тому же страна сталкивается с трудностями в своих резервах, поэтому в нынешних условиях она не может предоставить финансовые средства.

"Что касается финансовой помощи, мы сами находимся в процедуре чрезмерного дефицита, и госпожа Урсула фон дер Ляен неоднократно просила нас снизить дефицит ниже лимита в 3%", - сказал премьер.

Он подчеркнул, что Болгария не будет препятствовать другим государствам-членам ЕС в принятии ими собственных решений по оказанию финансовой помощи.

В то же время, Болгария готова обсудить механизмы, которые гарантировали бы использование средств исключительно на гуманитарные нужды, обеспечение электроэнергией и медицинскую помощь - а не на закупку вооружения.

Если Болгария выступит в качестве гаранта, Радев настаивает на внедрении механизмов, позволяющих направлять средства непосредственно болгарской общине, сосредоточенной в ряде регионов Украины.

Премьер также добавил, что Болгария больше не снабжает Украины оружием и боеприпасами из армейских запасов.

По его словам, в 2022 и 2023 годах болгарские оборонные предприятия осуществляли экспорт в очень больших объемах, однако со временем показатели постепенно снизились.

Радев объяснил это изменением характера войны: если на начальном этапе была острая потребность в боеприпасах, то сейчас спрос сместился в сторону беспилотных летательных аппаратов.

Напомним, 1 ноября в Болгарии состоялся второй тур президентских выборов.

По результатам подсчета голосов победу одержала действующий глава государства Илиана Йотова, выступающая за диалог с Россией и против помощи Украине.

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