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У Болгарії затримано чиновників за продаж паспортів українцям

Новини » Надзвичайні події    30.10.2018 - 02:11
Ілюстративне фото (twitter.com/FinanceBG)
Ілюстративне фото (twitter.com/FinanceBG)

Вартість одного паспорту складала близько 5 тис. євро

В прокуратурі Богларії повідомили, що було затримано близько 20 осіб за продаж болгарських паспортів громадянам України, Молдови та Македонії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що серед затриманих присутній керівник відомства у справах болгарів, що мешкають за кордоном. За інформацією правоохоронців,  підозрювані отримували за один документ близько 5 тис. євро, а за тиждень видавалось близько 30 документів. 

Їм інкримінують підробку документів, корупцію, створення кримінального угрупування та зловживання службовим становищем. Прокуратура проводить розслідування проти співробітників відомства у справах болгар за кордоном.

Наголошується, що Болгаріє є членом Європейського союзу з 2007 року. Паспорт країни надає громадянам вільне пересування та мешкання на території ЄС. Також болгарські змі повідомляють, що з початку 2018 року 1,5 тис. українців отримали болгарський паспорт. 

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у Києві затримано чоловіка, який займався підробкою документів. Слідчо-оперативна група у помешканні виявила понад 30 паспортів різних держав, близько 500 посвідчень з написом "Преса", 23 посвідчення водіїв іншої країни, а також відтиски печаток, пакет з "речовиною білого кольору" й згорток з "рослиною зеленого кольору"

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