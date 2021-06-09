UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Болгарии во время учений истребитель упал в Черное море

Автор: Анастасия Рокитна

В ночь на 9 июня во время тактических учений над Черным морем пропал истребитель. Самолет МиГ-29 потерял радиосвязь и в 00:45 пропал с радаров.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны республики.

Поисково-спасательная операция все еще продолжается. Для поиска истребителя задействованы Военно-морские и Военно-воздушные силы Болгарии, Объединенное командование специальных операций, а также пограничная полиция.

На место выехали министр обороны Георгий Панайотов и начальник обороны адмирал Эмиль Ефтимов. Тактические учения с боевой стрельбой были приостановлены.

Глава Минобороны Болгарии сообщил, что истребитель упал в Черное море. При этом неизвестно, катапультировался ли пилот - операция по его спасению продолжается.

Напомним, военные НАТО случайно "штурмовали" завод на учениях в Болгарии.

Отметим, страны НАТО проводят широкомасштабные учения в небе над Европой.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ученияистребители