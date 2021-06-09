В Болгарии во время учений истребитель упал в Черное море

В ночь на 9 июня во время тактических учений над Черным морем пропал истребитель. Самолет МиГ-29 потерял радиосвязь и в 00:45 пропал с радаров.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны республики .

Поисково-спасательная операция все еще продолжается. Для поиска истребителя задействованы Военно-морские и Военно-воздушные силы Болгарии, Объединенное командование специальных операций, а также пограничная полиция.

На место выехали министр обороны Георгий Панайотов и начальник обороны адмирал Эмиль Ефтимов. Тактические учения с боевой стрельбой были приостановлены.

Глава Минобороны Болгарии сообщил, что истребитель упал в Черное море. При этом неизвестно, катапультировался ли пилот - операция по его спасению продолжается.