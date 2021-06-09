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В Болгарии во время учений истребитель упал в Черное море

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София, Среда 09 июня 2021 14:43
В Болгарии во время учений истребитель упал в Черное море Фото: во время учений пропал истребитель (wikimedia)
Автор: Анастасия Рокитна

В ночь на 9 июня во время тактических учений над Черным морем пропал истребитель. Самолет МиГ-29 потерял радиосвязь и в 00:45 пропал с радаров.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны республики.

Поисково-спасательная операция все еще продолжается. Для поиска истребителя задействованы Военно-морские и Военно-воздушные силы Болгарии, Объединенное командование специальных операций, а также пограничная полиция.

На место выехали министр обороны Георгий Панайотов и начальник обороны адмирал Эмиль Ефтимов. Тактические учения с боевой стрельбой были приостановлены.

Глава Минобороны Болгарии сообщил, что истребитель упал в Черное море. При этом неизвестно, катапультировался ли пилот - операция по его спасению продолжается.

Напомним, военные НАТО случайно "штурмовали" завод на учениях в Болгарии.

Отметим, страны НАТО проводят широкомасштабные учения в небе над Европой.

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