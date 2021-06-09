У Болгарії під час навчань над Чорним морем зник винищувач
Фото: під час навчань зник винищувач (wikimedia)
У ніч на 9 червня під час тактичних навчань над Чорним морем зник винищувач. Літак МіГ-29 втратив радіозв'язок і о 00:45 зник з радарів.
Пошуково-рятувальна операція все ще триває. Для пошуку винищувача задіяні військово-морські та військово-повітряні сили Болгарії, Об'єднане командування спеціальних операцій, а також прикордонна поліція.
На місце виїхали міністр оборони Георгій Панайотов і начальник оборони адмірал Еміль Єфтімов. Тактичні навчання з бойовою стрільбою були припинені.
Голова Міноборони Болгарії повідомив, що винищувач впав у Чорне море. При цьому невідомо, чи катапультувався пілот - операція з його порятунку триває.