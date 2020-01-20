ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Болгарії внесли до парламенту пропозицію про вотум недовіри уряду

Новини » Політика     20.01.2020 - 20:14
У Болгарії внесли до парламенту пропозицію про вотум недовіри уряду
Фото: прапор Болгарії (flickr.com/klearchos)

Уряд Борисова не впорався з імпортом сміття і скандалом щодо водопостачання

У Болгарії внесли до парламенту пропозицію про вотум недовіри уряду прем'єр-міністра Бойко Борисова. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

На думку болгарської опозиційної Соціалістичної партії, уряд Борисова не впорався з імпортом сміття і скандалом з водопостачанням, в результаті якого міністр з питань навколишнього середовища був відсторонений у цьому місяці.

"Скарги на його уряд зосереджені навколо нестачі водопостачання в місті Перник, недалеко від столиці Софії, де вода була спрямована на промислову діяльність, незважаючи на дефіцит. Соціалісти кажуть, що уряд також не зміг контролювати переробку і спалювання імпортованого сміття після того, як ЗМІ повідомили про місця з сотнями тисяч тонн нерегульованого сміття", - йдеться у повідомленні.

Очікується, що Борисов збереже посаду за підтримки невеликий популістської партії та незалежних депутатів, які допомогли йому пережити чотири спроби оголосити вотум недовіри з 2017 року.

Нагадаємо, парламент Молдови проголосував за відставку уряду прем'єра Майї Санду. Вотум недовіри схвалили 63 депутати з 101. Прозахідний уряд під керівництвом Санду пропрацював п'ять місяців.

Як повідомляло РБК-Україна, парламент Молдовы на засіданні проголосувала за затвердження нового уряду на чолі з прем'єр-міністром Іоном Кіку

Опубліковано відео з вірогідним отруйником зі справи Скрипалів Відставка уряду: в ЄС прокоментували подальшу співпрацю з Україною
Новини України Болгариянедовериеправительство
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся