В Болгарии трое министров уйдут в отставку из-за массовых протестов

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов попросил министров финансов, экономики и внутренних дел оставить должности из-за массовых протестов в стране, которые продолжаются там неделю. Однако митингующие требуют, чтобы и сам глава правительства и главный прокурор ушли в отставку из-за коррупции на высоком политическом уровне.

Об этом сообщает Reuters.

Как сообщается, увольнения трех ключевых министров связано с предположениями, что они работали в сговоре с оппозиционной этнической турецкой партией ДПС ("Движение за права и свободы") и его старшим членом, бизнесменом и медиамагнатом Деляном Пеевским.

"Такие предположения имеют негативное влияние на партию", - заявили в партии премьер-министра ГЕРБ.

Также Борисов заявил, что до конца недели примет решение, останется ли правительство работать до запланированных выборов следующей весной, или уйдет в отставку.

Вице-премьер Томислав Дончев заявил, что есть три варианта решения ситуации.

"Правительство остается, уходит в отставку или в этом парламенте формируется новое правительство", - сказал он.

Напомним, в болгарской столице Софии проходит протест против правительства в поддержку действующего президента Румена Радева.

В результате протестов пострадали по меньшей мере 60 человек, среди которых и полицейские.