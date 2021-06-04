В Болгарии скандал с пересадкой органов: донорами были бедные украинцы

Сообщается, что при бывшем правительстве Бойко Борисова государственная клиника выполняла операции по пересадке органов богатым людям из Израиля, Японии и Омана. Донорами, как правило, выступали граждане Украины и Молдовы, в отношении которых есть предпосылки полагать, что они продавали свои почки.

При этом выяснилось, что почки пересаживали пациентам с вымышленными именами. По той схеме донорами были якобы "племянники" богатых пациентов. В связи с выяснившимися обстоятельствами Министерство здравоохранения полагает, что эти люди не были родственниками, как того требует законодательство Болгарии.

Также выяснилось, что один из высокопоставленных чиновников по такой схеме сумел попасть в начало списка ожидания и получил трансплантацию печени.

Всего за два года в этой клинике провели 14 пересадок, где донорами были граждане Украины и Молдовы.