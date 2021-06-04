У Болгарії скандал з пересадкою органів: донорами були бідні українці

Повідомляється, що при колишньому уряді Бойка Борисова державна клініка виконувала операції з пересадки органів багатим людям з Ізраїлю, Японії та Оману. Донорами, як правило, виступали громадяни України та Молдови, щодо яких є передумови вважати, що вони продавали свої нирки.

При цьому з'ясувалося, що нирки пересаджували пацієнтам з вигаданими іменами. За тією схемою донорами були нібито "племінники" багатих пацієнтів. У зв'язку з обставинами, що з'ясувалися, Міністерство охорони здоров'я вважає, що ці люди не були родичами, як того вимагає законодавство Болгарії.

Також з'ясувалося, що один з високопоставлених чиновників за такою схемою зумів потрапити в початок списку очікування і отримав трансплантацію печінки.

Всього за два роки в цій клініці провели 14 пересадок, де донорами були громадяни України та Молдови.