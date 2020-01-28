В Болгарии рассказали, почему не сразу задержали фигуранта дела Гандзюк

Болгарские правоохранители не сразу задержали фигуранта дела об убийстве Екатерины Гандзюк Алексея Левина, потому что "красный циркуляр" рядом с его именем от Интерпола появился позже. Об этом сообщает BTA со ссылкой на Офис генпрокуратуры Болгарии.

Как отмечается, "красный циркуляр" считается объявлением в розыск в странах-участницах Интерпола.

"В понедельник болгарская прокуратура уточнила, что гражданин Украины (Алексей Москаленко, - ред.) не был задержан при въезде в Болгарию в пограничном пункте Дуранкулак из-за того, что "красный циркуляр" от Интерпола был издан позже", - говорится в сообщении.

Добавим, что фигурант дела об убийстве Екатерины Гандзюк Алексей Левин вчера был арестован на 40 дней решением суда в Бургасе. Кроме того, сообщалось, что Левин изменил внешность, чтобы не быть похожим на фото из Интерпола.

Ранее сообщалось, что Украина просит Болгарию экстрадировать Алексея Левина. По данным РБК-Украина, запрос на экстрадицию Левина представители Офиса генпрокурора отправили еще в пятницу, 24 января. Теперь Киев ждет ответ болгарской стороны на запрос.