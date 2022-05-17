Болгарии нужно 2 года для отказа от нефти из РФ: Петков просит исключение из европейского эмбарго

По словам главы болгарского правительства, государству потребуется два года на то, чтобы диверсифицировать свои поставки нефти за счет нефтепровода, который будет построен совместно с Грецией.

Петков после разговора с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте отметил, что зависимость Болгарии от российской нефти составляет 95%.

"Мы уже отказались полностью платить за российский газ и финансировать режим Путина, но на строительство нефтепровода нужно время - два года", - заявил он.

Петков также добавил, что сейчас обсуждается возможность приобретения акций в греческих портах.