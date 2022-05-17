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Болгарии нужно 2 года для отказа от нефти из РФ: Петков просит исключение из европейского эмбарго

Фото: премьер-министр Болгарии Кирил Петков (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Болгария хочет, чтобы для нее сделали исключение в случае принятия Европейским союзом эмбарго на российскую нефть в рамках новых санкций, так как страна не сможет отказаться от поставок в течение ближайших двух лет.

Об этом заявил премьер-министр Болгарии Кирил Петков, передает РБК-Украина со ссылкой на BNR.

По словам главы болгарского правительства, государству потребуется два года на то, чтобы диверсифицировать свои поставки нефти за счет нефтепровода, который будет построен совместно с Грецией.

Петков после разговора с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте отметил, что зависимость Болгарии от российской нефти составляет 95%.

"Мы уже отказались полностью платить за российский газ и финансировать режим Путина, но на строительство нефтепровода нужно время - два года", - заявил он.

Петков также добавил, что сейчас обсуждается возможность приобретения акций в греческих портах.

Напомним, 80% европейцев одобряют экономические санкции против России из-за вторжения в Украину.

Также мы писали, что в настоящее время Венгрия бойкотирует введение эмбарго на российскую нефть, заявив о слишком большом ущербе ее экономике.

Добавим, что ЕС допустил возможность введения "разумных условий" относительно нефтяного эмбарго для Венгрии.

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БолгарияНефтьСанкции против России