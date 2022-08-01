В Болгарии назначили дату четвертых за 2 года парламентских выборов

Президент Болгарии Румен Радев назначил на 2 октября 2022 года четвертые менее чем за 2 года парламентские выборы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Сообщается, что выборы пройдут 2 октября, а с завтрашнего дня будет действовать временное правительство во главе с бывшим министром труда Галабом Доневым.

Назначение Донева, который также является советником президента по социальной политике, рассматривается как знак того, что временное правительство сосредоточится на защите от резкого роста цен на энергоносители и продукты питания.

Не исключено, что в ближайшее время София попытается возобновить импорт российского газа, а также наладить дипломатические отношения с Москвой, натянутые при правительстве Кирилла Петкова.