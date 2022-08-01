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В Болгарии назначили дату четвертых за 2 года парламентских выборов

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София, Понедельник 01 августа 2022 16:54
В Болгарии назначили дату четвертых за 2 года парламентских выборов Фото: президент Болгарии Румен Радев (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Президент Болгарии Румен Радев назначил на 2 октября 2022 года четвертые менее чем за 2 года парламентские выборы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что выборы пройдут 2 октября, а с завтрашнего дня будет действовать временное правительство во главе с бывшим министром труда Галабом Доневым.

Назначение Донева, который также является советником президента по социальной политике, рассматривается как знак того, что временное правительство сосредоточится на защите от резкого роста цен на энергоносители и продукты питания.

Не исключено, что в ближайшее время София попытается возобновить импорт российского газа, а также наладить дипломатические отношения с Москвой, натянутые при правительстве Кирилла Петкова.

Напомним, в июле Петков выслал 70 российских дипломатов из-за подозрений в шпионаже, а до этого отказался платить за российский газ в рублях.

В июне сообщалось, что Россия и Болгария в шаге от разрыва дипломатических отношений.

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