Болгария и Россия в шаге от разрыва дипломатических отношений: что произошло
Россия может разорвать дипломатические отношения с Болгарией после того, как София выслала российских дипломатов.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News, об этом идет речь в дипломатической ноте России.
Отмечается, что посольство РФ в Болгарии пригрозило, что оно будет требовать разрыва дипломатических отношений Москвы с Софией. Это произойдет в случае, если болгарские власти не отменят решение о высылке дипломатов до полудня пятницы, 1 июля.
При этом ушедший в отставку премьер-министр Болгарии Кирилл Петков призвал РФ сохранить дипломатические каналы между Софией и Москвой. Он уточнил, что даже несмотря на высылку, в посольстве остаются 43 российских дипломата.
"Мы верим в необходимость диалога, для которого дипломатические каналы являются ключевыми. По этой причине мы просим посольство Российской Федерации отозвать представленную сегодня ноту. Ради прошлого и ради будущего мы должны иметь возможность делать шаги вперед на основе взаимного уважения", - отметил Петков.
Напомним, ранее стало известно, что Болгария приняла решение выслать 70 дипломатов посольства России в Болгарии. Они пытались вмешиваться во внутреннюю политику болгарского государства.
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