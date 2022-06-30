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Болгария и Россия в шаге от разрыва дипломатических отношений: что произошло

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Четверг 30 июня 2022 23:02
Болгария и Россия в шаге от разрыва дипломатических отношений: что произошло Фото: Болгария и Россия в шаге от разрыва дипломатических отношений (УНИАН)
Автор: Иван Носальский

Россия может разорвать дипломатические отношения с Болгарией после того, как София выслала российских дипломатов.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News, об этом идет речь в дипломатической ноте России.

Отмечается, что посольство РФ в Болгарии пригрозило, что оно будет требовать разрыва дипломатических отношений Москвы с Софией. Это произойдет в случае, если болгарские власти не отменят решение о высылке дипломатов до полудня пятницы, 1 июля.

При этом ушедший в отставку премьер-министр Болгарии Кирилл Петков призвал РФ сохранить дипломатические каналы между Софией и Москвой. Он уточнил, что даже несмотря на высылку, в посольстве остаются 43 российских дипломата.

"Мы верим в необходимость диалога, для которого дипломатические каналы являются ключевыми. По этой причине мы просим посольство Российской Федерации отозвать представленную сегодня ноту. Ради прошлого и ради будущего мы должны иметь возможность делать шаги вперед на основе взаимного уважения", - отметил Петков.

Напомним, ранее стало известно, что Болгария приняла решение выслать 70 дипломатов посольства России в Болгарии. Они пытались вмешиваться во внутреннюю политику болгарского государства.

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